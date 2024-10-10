Новый рекорд в Книге Гиннесса: выращен огурец с невероятно длинным стеблем

Мужчина вырастил самую тяжелую в мире дыню, огромный физалис, гигантский кабачок и другие растения. Житель Великобритании Кевин Форти, известный как «король гигантских овощей», побил мировой рекорд, вырастив растение огурца с длиной стебля 6,5 метра.
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