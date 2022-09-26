Позитив для оптимистов

3 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элина Морозова
    Прежде всего до Приднестровья дойти.Кто признает новы...
  • Майя Maja
    Вера, не  "кормите" троля  Куева с острова . Сильно они тут смердят и по всем направлениям. Не стоит тратить на этих ...Замуж после 40…45...
  • Вера Федорова
    Я верю науке, а  не НЛП, которая признана лженаукой, шарлатанством и мошенничеством. "могу убрать практически любую ...Замуж после 40…45...

Когда Европа решится отменить часть санкций

Когда Европа решится отменить часть санкций

  Текст: Ольга Самофалова После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх