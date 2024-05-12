В России к 2026 году введут новую модель образования

К 2026 году в России планируется внедрить новую модель высшего образования в более чем тысяче университетов, как заявил временно исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Чернышенко на заседании комитета Государственной думы по науке и высшему образованию, передает ТАСС .
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