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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Галактионов: «Перестройка идет на ходу, хотя должны были заняться ей раньше. Но «Локо» всегда выходил из сложных ситуаций»

Главный тренер « Локомотива » Михаил Галактионов ответил на вопрос о качестве состава команды после поражения от « Зенита » (1:2) в Альфа-Банк РПЛ .

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