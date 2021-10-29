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После суда пермская компания выделила 300 млн рублей на техперевооружение

После суда пермская компания выделила 300 млн рублей на техперевооружение

В Пермском крае промышленное предприятие, исполняя решение суда, начало техническое перевооружение, чтобы обеспечивать нормативную очистку сбрасываемых сточных вод после охлаждения теплообменного оборудования в Воткинское водохранилище на реке Кама.

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