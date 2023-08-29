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Возняцки о том, что вышла на корт в плаще и комбинезоне: «Почему бы и нет? Думаю, сейчас у меня такой девиз»

Возняцки о том, что вышла на корт в плаще и комбинезоне: «Почему бы и нет? Думаю, сейчас у меня такой девиз»

Она вышла на корт в черном плаще и играла матч в синем комбинезоне. – Отличная форма, плащ. Что думаете насчет своего выхода на корт? – Это US Open.

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