Возняцки о том, что вышла на корт в плаще и комбинезоне: «Почему бы и нет? Думаю, сейчас у меня такой девиз»

Она вышла на корт в черном плаще и играла матч в синем комбинезоне. – Отличная форма, плащ. Что думаете насчет своего выхода на корт? – Это US Open.
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