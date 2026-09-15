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Россия снова сможет проводить международные турниры по тхэквондо

Россия снова сможет проводить международные турниры по тхэквондо

Россия снова получила право проводить международные соревнования по тхэквондо. Совет World Taekwondo снял действовавший запрет, сообщает Союз тхэквондо России.

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