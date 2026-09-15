Россия снова сможет проводить международные турниры по тхэквондо

Россия снова получила право проводить международные соревнования по тхэквондо. Совет World Taekwondo снял действовавший запрет, сообщает Союз тхэквондо России.
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