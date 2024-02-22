Расчеты ПТУР улучшили позиции ВС РФ в районе поселка Приютное

Активные действия позволили нашей армии улучшить позиции в районе Приютного в Запорожской области. Это может помочь отбросить украинские войска, у которых сейчас заканчиваются боеприпасы и кадровые резервы.
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