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Расчеты ПТУР улучшили позиции ВС РФ в районе поселка Приютное

Активные действия позволили нашей армии улучшить позиции в районе Приютного в Запорожской области. Это может помочь отбросить украинские войска, у которых сейчас заканчиваются боеприпасы и кадровые резервы.

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