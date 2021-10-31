Не выходите рано замуж!

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семьяНе выходите рано замуж! Я вышла замуж в 26. Нужно было ещё позже. Теперь понимаю, что ушла из дома, где меня действительно любили.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumЕсть только одна настоящая ценность на свете и это твои родители и твои дети..Именно они составляют твою СЕМЬЮ. Мужья/ жены и все остальные вторичны и третичны...Вера ФедороваКак можно сравнивать родительскую любовь с какой другой...хм... И, мне кажется, не стоит связывать это с замужеством. Более того, дети, когда становятся взрослыми, уже хотят уйти из отчего дома и жить отдельно, что должно быть естественным. Сидеть под маминой юбкой до 26, это тоже как-то... А вот выходить замуж рано, действительно, наверное, не стоит. И жаль, что девушка разуверилась, смысл жизни, действительно, в любви.ААлександрЛучше не выходи замуж, живи с мамой, она будет всегда любить :)Комментировать
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