В Киеве задали неудобный вопрос Сырскому из-за тяжелого положения ВСУ в Харькове

КИЕВ, 18 мая, ФедералПресс. Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы, киевский политолог Олег Соскин обратился к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому после его заявления о тяжелом положении армии в Харькове.
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