Залужный: Украина вряд ли сможет выйти из затяжного противостояния с Россией

Украинский посол в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный во время выступления во выступления в Королевском институте международных отношений (признан в РФ нежелательной организацией) заявил, что республика вряд ли сможет выйти из военного противостояния с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии