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Вышла замуж за своего студента: почему Евгения Дмитриева годами скрывала мужа

Вышла замуж за своего студента: почему Евгения Дмитриева годами скрывала мужа

Евгению Дмитриеву много лет считали неудачницей в личной жизни. Брак, заключённый ещё в студенчестве, распался, о новых отношениях актрисы почти ничего не было известно, а после 40 она впервые стала мамой — и знакомые решили, что так она спасается от одиночества.

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