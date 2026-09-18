Вышла замуж за своего студента: почему Евгения Дмитриева годами скрывала мужа

Евгению Дмитриеву много лет считали неудачницей в личной жизни. Брак, заключённый ещё в студенчестве, распался, о новых отношениях актрисы почти ничего не было известно, а после 40 она впервые стала мамой — и знакомые решили, что так она спасается от одиночества.