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Лукашенко пообещал ответ тем, кто "натопырится" против Белоруссии

Лукашенко пообещал ответ тем, кто "натопырится" против Белоруссии

Президент Александр Лукашенко успокоил белорусов по поводу возможной войны.У Белоруссии есть чем ответить агрессорам, но на республику пока никто не наступает, заявил Александр Лукашенко во время общения со своими земляками в Шкловском районе Могилевской области.

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