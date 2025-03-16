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Не только о футболе

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Медведев мимо финала в Индиан-Уэллс, 887-й гол Овечкина, победа «Локо» в дерби и претензии к ВАР, камбэк и ультиматум от «Реала», мельдоний у хоккеиста ЦСКА, осечки «Баварии» и «Ман Сити» и другие новости

Медведев мимо финала в Индиан-Уэллс, 887-й гол Овечкина, победа «Локо» в дерби и претензии к ВАР, камбэк и ультиматум от «Реала», мельдоний у хоккеиста ЦСКА, осечки «Баварии» и «Ман Сити» и другие новости

1. Даниил Медведев не смог пробиться в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, уступив Хольгеру Руне, – это пятое подряд поражение россиянина в полуфинале.

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КУАТ
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