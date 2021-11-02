Гаражные боксы основательно выгорели в Уссурийске

В районе Слободы в Уссурийске вспыхнули гаражные боксы. Начавшийся поутру пожар удалось потушить только в полдень, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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