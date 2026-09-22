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ИА Регнум

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Мирошник описал встречу Зеленского и Макрона словами «нескрываемое наслаждение»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник 22 сентября иронично прокомментировал встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Нью-Йорке.

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