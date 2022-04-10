Марракеш (ATP). Финал. Гоффен сыграет с Молчаном

В финале турнира в Марракеше Давид Гоффен сыграет с Алексом Молчаном. Сетка турнира здесь. Grand Prix Hassan II Марракеш, Марокко 4 – 10 апреля 2022 ATP 250 Призовой фонд – 534 555 долларов Открытые корты, грунт Финал Алекс Молчан (Словакия) Давид Гоффен (Бельгия) Дата проведения 10 апреля, 17.
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