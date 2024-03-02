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Боец Лего: ВСУ наносят удары дронами по мирным целям для запугивания населения

Боец Лего: ВСУ наносят удары дронами по мирным целям для запугивания населения

Командир одного из российских подразделений по управлению беспилотниками с позывным «Лего» сообщил РИА Новости о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют дроны для нанесения ударов по мирным целям с целью терроризировать население.

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