💡 На Южном берегу Крыма отменен график отключений света «3 через 3» «Из-за вражеских атак на энергосистему Крыма и Севастополя лимит электроэнергии на Южном берегу Крыма снижен.
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💡 На Южном берегу Крыма отменен график отключений света «3 через 3» «Из-за вражеских атак на энергосистему Крыма и Севастополя лимит электроэнергии на Южном берегу Крыма снижен.