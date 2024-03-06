Второй день на биржах Европы торговый штиль

Европейские инвесторы снова отторговали с низкой волатильностью вторую торговую сессию подряд. Индексы менялись незначительно и разнонаправленно: DAX – 0,03% CAC40 – 0,3% FTSE100 + 0,08% Участники торгов проигнорировали проблемы в экономике Китая, основного торгового партнера и распродажу акций в США.