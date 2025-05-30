Политика как он...
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Политика как она есть

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В США сообщили о самых быстрых темпах продвижения РФ в мае

В США сообщили о самых быстрых темпах продвижения РФ в мае

Российские войска в мае начали продвигаться с самой высокой скоростью за год. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков.

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