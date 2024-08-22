Руцкой предложил плотную блокаду для отпора ВСУ в Курской области

Герой Советского Союза и бывший вице-президент России Александр Руцкой предложил жесткую блокаду украинских войск как способ решения проблемы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской и Белгородской областях.
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