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Приходит сосед в 10 часов вечера к мужику и говорит: «Дай дрель, утром верну»

2030-й год. Новый русский приобретает для своей фирмы новинку: секретаршу-робота с внешностью Памелы Андерсон, печатающую со скоростью 500 знаков в минуту, говорящую на 8-ми иностранных языках и обладающую энциклопедическими познаниями.

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