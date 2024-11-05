Приходит сосед в 10 часов вечера к мужику и говорит: «Дай дрель, утром верну»

2030-й год. Новый русский приобретает для своей фирмы новинку: секретаршу-робота с внешностью Памелы Андерсон, печатающую со скоростью 500 знаков в минуту, говорящую на 8-ми иностранных языках и обладающую энциклопедическими познаниями.