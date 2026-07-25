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Царьград

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Три комнаты, ванна, тренажер и попугаи: как сидит убийца 77 человек

Три комнаты, ванна, тренажер и попугаи: как сидит убийца 77 человек

Андерс Брейвик уже много лет отбывает наказание в норвежской тюрьме.Ровно 15 лет назад, в июле 2011-го, Андерс Брейвик потряс Норвегию двойным терактом: взрыв в правительственном квартале Осло и бойня на острове Утейя унесли жизни 77 человек, ещё несколько сотен получили ранения.

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