Три комнаты, ванна, тренажер и попугаи: как сидит убийца 77 человек

Андерс Брейвик уже много лет отбывает наказание в норвежской тюрьме.Ровно 15 лет назад, в июле 2011-го, Андерс Брейвик потряс Норвегию двойным терактом: взрыв в правительственном квартале Осло и бойня на острове Утейя унесли жизни 77 человек, ещё несколько сотен получили ранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии