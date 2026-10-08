Киев рискует утонуть в фекалиях из-за затяжного блэкаута

Мэр Киева призвал жителей временно уехать из столицы из-за угрозы масштабного коммунального кризиса.
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