НМ ЛНР: украинские военные получили приказ покинуть Лисичанск

Федеральное агентство новостей Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые в настоящий момент находятся в городе Лисичанск Луганской Народной Республики, получили приказ к отступлению, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.