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НМ ЛНР: украинские военные получили приказ покинуть Лисичанск

НМ ЛНР: украинские военные получили приказ покинуть Лисичанск

Федеральное агентство новостей Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые в настоящий момент находятся в городе Лисичанск Луганской Народной Республики, получили приказ к отступлению, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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