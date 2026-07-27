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Царьград

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EuroMOMO: в июне Бельгия зафиксировала рекордную смертность от жары

EuroMOMO: в июне Бельгия зафиксировала рекордную смертность от жары

В конце июня Бельгия столкнулась с самой высокой избыточной смертностью в Европе из-за жары — 48%. Исследователь Лёвенского университета Герта Моленбергс выделяет различия между регионами и призывает пересмотреть подход к строительству.

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