EuroMOMO: в июне Бельгия зафиксировала рекордную смертность от жары

В конце июня Бельгия столкнулась с самой высокой избыточной смертностью в Европе из-за жары — 48%. Исследователь Лёвенского университета Герта Моленбергс выделяет различия между регионами и призывает пересмотреть подход к строительству.
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