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Владимирские новости

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Владимирцы могут получить субсидию для перехода на индивидуальное отопление

Владимирцы могут получить субсидию для перехода на индивидуальное отопление

Мера поддержки позволит уйти от нерентабельных котельных и сократить расходы на ЖКУ. Размер субсидии составляет 80% от стоимости выполненных работНа территории Владимирской области действует программа бюджетной поддержки граждан, которая позволяет получить субсидию при переводе квартир на индивидуальное газовое отопление.

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