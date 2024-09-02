Владимирцы могут получить субсидию для перехода на индивидуальное отопление

Мера поддержки позволит уйти от нерентабельных котельных и сократить расходы на ЖКУ. Размер субсидии составляет 80% от стоимости выполненных работНа территории Владимирской области действует программа бюджетной поддержки граждан, которая позволяет получить субсидию при переводе квартир на индивидуальное газовое отопление.