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Татар-информ

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Гольдман: «Не вижу Дзюбу в Госдуме — ему ближе медиа или спорт»

Гольдман: «Не вижу Дзюбу в Госдуме — ему ближе медиа или спорт»

Фото: fcakron.ru В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего Артема Дзюбы, оценил вероятность того, что экс-форвард сборной России может заняться политической деятельностью.

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