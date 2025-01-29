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Мойка78.ру Новости СПб

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Утро не обязательно начинать с тревоги. Ее много в новостях

Утро не обязательно начинать с тревоги. Ее много в новостях. Посмотрите, пока едете в метро или автобусе на туманную дымку прекрасного Нижнего парка Петергофа.

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