Утро не обязательно начинать с тревоги. Ее много в новостях. Посмотрите, пока едете в метро или автобусе на туманную дымку прекрасного Нижнего парка Петергофа.
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Утро не обязательно начинать с тревоги. Ее много в новостях. Посмотрите, пока едете в метро или автобусе на туманную дымку прекрасного Нижнего парка Петергофа.