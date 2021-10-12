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Арестович: Мы даем России шанс сохранить лицо и уйти из Крыма

Арестович: Мы даем России шанс сохранить лицо и уйти из Крыма

Войну на Донбассе можно прекратить «одним звонком», а Крым Киев может вернуть «за пять минут». Об этом в интервью украинскому телеканалу «Дом» сообщил спикер ТКГ в Минской группе, внештатный советник руководителя офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович.

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chernyj70 Чернышов
Сказочный до....еб
Valentina Fortuna
fantazer.
Лариса Абросимова
У него же на морде лица синдром Дауна нарисован.
Анатолий Иванов
Зачем этого полоумного дурака рекламировать.
евгений черкашин
С каких пор гомики начинают давать России какие то шансы?
Антон
Игра слов, на непереводимом местном диалекте))))))
Антон
Знаете, что самое страшное...вот такие как он, развяжет конфликт, где будут гибнуть мирные люди, а сам он сядет в самолёт и сбежит из этой страны и ему ни чего не будет. Этот лже патриот не пойдет на передовую
Аркадий Цыганов
Каков народ, такие и правители. Деб.лы.
Аркадий Безак
ДЕБИЛ на Дебиле на Банковской сидят........Но погоняет их не дебил...
ирина бакаева
Это даже не дебил, это какой-то новый вид психического отклонения! Только психиатр сможет определить это.

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