Арестович: Мы даем России шанс сохранить лицо и уйти из Крыма

Войну на Донбассе можно прекратить «одним звонком», а Крым Киев может вернуть «за пять минут». Об этом в интервью украинскому телеканалу «Дом» сообщил спикер ТКГ в Минской группе, внештатный советник руководителя офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович.
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