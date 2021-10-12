Арестович: Мы даем России шанс сохранить лицо и уйти из Крыма

Войну на Донбассе можно прекратить «одним звонком», а Крым Киев может вернуть «за пять минут». Об этом в интервью украинскому телеканалу «Дом» сообщил спикер ТКГ в Минской группе, внештатный советник руководителя офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович.