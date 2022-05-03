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Saunders-Roe SR.A/1: гибрид лодки и реактивного самолета

Saunders-Roe SR.A/1: гибрид лодки и реактивного самолета

Странная, немного комичная форма фюзеляжа этого самолёта обусловлена одним-единственным фактором – необходимостью объединить в одной машине летающую лодку и реактивный самолёт.

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