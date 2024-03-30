Депутата Бориса Вишневского признали иноагентом

Парламентарий выступал против СВО, распространял фейки о российской политике и сотрудничал с другими иностранными агентами Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский получил статус иностранного агента, сообщили в Минюсте.
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