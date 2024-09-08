В Литве «верхи» озаботились скорым «цивилизованным расчленением России»

В повестку официального Вильнюса возвратилась тема неотомщённых исторических обид. Ещё в 2000 году депутаты местного парламента (сейма) приняли закон, обязывающий исполнительную власть требовать от России возмещения ущерба за «оккупацию».
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