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Ничушкин о сборной: «В 18 лет я выходил на ОИ в Сочи, весь стадион скандировал «Россия!» – это было потрясающе. Есть огорчение из-за того, как в мире все закрутилось»

Нападающий « Коламбуса » Валерий Ничушкин высказался о недопуске России на международные старты под эгидой МОК и ИИХФ.

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