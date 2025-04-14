В «Зените» прокомментировали новость о премиях за победу над «Краснодаром»

Об этом высказался Александр Медведев Председатель правления п «Зенита» Александр Медведев оценил информацию о призовых игрокам команды за победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги, его слова приводит «СЭ».
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