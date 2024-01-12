Статс-секретарь МИД ФРГ Баггер: на Украине нет солдат НАТО

На Украине нет солдат под командованием НАТО, сообщил статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. С текстом заявления, отправленного в ответ на парламентский запрос депутата бундестага Маттиаса Моосдорфа, ознакомилась «Лента.
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