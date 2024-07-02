«Кристина уже пожалела», — в сети обсуждают слова Орбакайте против появления на свет детей Пугачевой

В тот момент, когда Алла Борисовна связали свою жизнь с Максимом Галкиным* крепкими узами, ее дочь Кристина Орбакайте открыто говорила журналистам о том, что она не считает правильной затеей мамы становиться родителем еще раз во взрослом возрасте, потому что ее мама не привыкла быть нормальной матерью.
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