«Кристина уже пожалела», — в сети обсуждают слова Орбакайте против появления на свет детей Пугачевой

В тот момент, когда Алла Борисовна связали свою жизнь с Максимом Галкиным* крепкими узами, ее дочь Кристина Орбакайте открыто говорила журналистам о том, что она не считает правильной затеей мамы становиться родителем еще раз во взрослом возрасте, потому что ее мама не привыкла быть нормальной матерью.