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Мордовский гамбит Рябинского: Меркушкины с дальним прицелом

Мордовский гамбит Рябинского: Меркушкины с дальним прицелом

Похоже, девелопер Рябинский не зря выбрал Мордовию для новой базы своих компаний. Связи через доверенных лиц у него в регионе оказались весьма обширными - от семьи бывшего главы до бывших министров и чиновников попроще.

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