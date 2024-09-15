В Госдуму внесут проект о лишении свободы за мошенничество с использованием дипфейков

Штраф при этом может составить до 400 тысяч рублей Законопроект, которым предлагается в том числе наказывать за мошенничество с использованием дипфейков лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы до полутора лет, внесут в Государственную думу глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов и глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.