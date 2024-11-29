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Мода и Шоу-бизнес

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Жена уличенного в изменах рэпера прокомментировала слухи о воссоединении с ним

Жена уличенного в изменах рэпера прокомментировала слухи о воссоединении с ним

Жена рэпера Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова прокомментировала сообщения о воссоединении с рэпером после его измен на съемках шоу «Звезды в джунглях» с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая).

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