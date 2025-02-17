Американцы стали чаще менять свои iPhone

Американские потребители стали чаще менять свои iPhone и покупать новые устройства. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на исследование агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).
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