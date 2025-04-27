МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 532 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • N Z
    Чтобы Америка приняла не выгодные для себя условия, это что надо сделать? А пиндосы конченые уподы! Морковкой манили ...Трампа сломали в ...
  • Lovestory wew
    Танки Т54  и Т 55были разрезаны на металл еще  после военного конфликта 08.08. Танки Т 62 тогда тоже было принято реш...Куда делись сотни...
  • Стефания Новак
    Конечно США приложило свою руку к конфликту, подорвать из подтишка репутацию России из-за БРИКС. Все понятно в глаза ...Болливуду и не сн...

«Он обманул»: в Киеве рассказали о срыве встречи Трампа и Зеленского

«Он обманул»: в Киеве рассказали о срыве встречи Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский© AP Photo / Evgeniy Maloletka Президент США Дональд Трамп после похорон папы римского отказался встречаться с Владимиром Зеленским, так как знал, что глава киевского режима не выполнит договоренности, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх