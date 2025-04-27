«Он обманул»: в Киеве рассказали о срыве встречи Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский© AP Photo / Evgeniy Maloletka Президент США Дональд Трамп после похорон папы римского отказался встречаться с Владимиром Зеленским, так как знал, что глава киевского режима не выполнит договоренности, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.