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“Особый цинизм – грести только с юго-восточной Украины на фронт”: Подоляка о новой волне мобилизации на Украине

Известный украинский журналист и политический аналитик Юрий Подоляка в своем телеграм-канале прокомментировал особый цинизм киевской власти: в зону боевых действий мобилизуют жителей юга и востока Украины, где русскоязычное население.

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