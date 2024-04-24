Глава «Динамо»: «Полностью доверяем тренерскому штабу. Надеемся, цели будут достигнуты» 

— Во время недавней трехматчевой серии поражений в чемпионате хоть на секунду возникала мысль о смене тренера? Все-таки перед победой над «Пари НН» «Динамо» при Личке набрало ненамного больше очков, чем год назад на аналогичном отрезке при Йокановиче.
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