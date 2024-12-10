Полиция в Москве задержала бездомного и узнала в нем миллиардера

Задержан Вячеслав Чикалин, бывший вице-президент «Евразбанка» и экс-председатель совета директоров ПАО «Соль Руси» В Москве задержали Вячеслава Чикалина, бывшего вице-президента «Евразбанка» и экс-председателя совета директоров ПАО «Соль Руси», который находился в международном розыске по уголовным делам, связанным с мошенничеством и хищением.