«Ман Сити» повторил рекорд «МЮ» по числу матчей без поражений в ЛЧ в основное время – 25. Следующая игра – против «Спарты» дома

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Слован» на выезде (4:0) во 2-м туре общего этапа. «Горожане» продлили свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 25 матчей, сравнявшись с рекордным показателем «Манчестер Юнайтед», установленным в период между сентябрем 2007 года и маем 2009 года.