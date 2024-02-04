РИА: против экс-депутата Госдумы Пономарева* завели уголовное дело о госизмене

Против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) возбудили три уголовных делах — о госизмене, участии в террористической организации и публичных призывах к террору, сообщает источник РИА Новости.
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