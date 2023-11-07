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Начальник метро Петербурга обосновал повышение стоимости проезда в Новосибирской подземке

Начальник метро Петербурга обосновал повышение стоимости проезда в Новосибирской подземке

По расчётам новосибирской подземки, цена разовой поездки должна составлять 38 рублей.Начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин высказался за необходимость повышения цены проезда в метро Новосибирска.

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