Начальник метро Петербурга обосновал повышение стоимости проезда в Новосибирской подземке

По расчётам новосибирской подземки, цена разовой поездки должна составлять 38 рублей.Начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин высказался за необходимость повышения цены проезда в метро Новосибирска.
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