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Приговоренный к казни в Белоруссии Кригер заявил, что ФРГ не идет на контакт

Приговоренный к казни в Белоруссии Кригер заявил, что ФРГ не идет на контакт

Обладающий гражданством Федеративной Республики Германия преступник Рико Кригер, которого белорусский суд приговорил к казни, проинформировал о том, что немецкое правительство отказывается от контактов, которые, как он считает, позволили бы облегчить его участь.

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